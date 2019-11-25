薄酒萊新酒和其他紅葡萄酒一樣，當年的降雨、陽光都會影響到品質和價格。根據今年法國葡萄產區的產收報告指出，「8月過後，薄酒萊產區出現低於平均的氣溫，加上暴風雨侵襲，預期產量減少……但葡萄品質卻出乎意料，果皮與果汁的比例相較以往更高，整體風味大大提升。」從這份報告不難得知，今年是薄酒萊的好年份，新酒也勢必搶手。

大部分新酒都有「不耐久放」的缺點，所以通常在隔年1月過後再開瓶的薄酒萊新酒，都已非最佳狀態。這主要因為薄酒萊新酒是採用較特別的二氧化碳浸漬法釀製，知名美女品酒師張愷芝表示，這種釀製法不會先分離葡萄的皮與果肉，是在密封容器中加入大量的二氧化碳以創造無氧的環境，直接對完整的葡萄進行發酵。「可以快速完成發酵、釀製的過程，卻不利於長期保存。」

薄酒萊產區的葡萄酒共分三個等級，分別為薄酒萊（Beaujolais）、村莊級薄酒萊（Beaujolais-Villages）和特級薄酒萊（Beaujolais Cru）。橡木桶洋酒總經理袁德珮認為，「薄酒萊的等級也是成就品質的關鍵。」她推薦較高等級的村莊級新酒，口感豐富且風味濃厚。此外，將薄酒萊新酒變成傳奇的老酒莊喬治杜柏夫所釀造的新酒，則是本刊記者認為不能錯過的薄酒萊。

薄酒萊產區分級

經過實際飲用，本刊記者也推薦另兩款村莊級新酒。其一是路易佳鐸（Louis Jadot）薄酒萊村莊級新酒，這支酒擁有新鮮、輕盈的水果風味，稍微冰鎮過後便可開瓶，非常適合台灣消費者的品飲習慣；尤其是「Non Filtre（無過濾）」的新酒，果香更濃郁，適飲期限也較長一些。

另一款則是在日本、巴黎最受歡迎的翹鬍子亨利薄酒萊荖藤村莊新酒，這支酒選用45年老藤的葡萄釀造，特色是果感豐厚，也是少數具有陳年實力的薄酒萊新酒。能夠在對葡萄酒極挑嘴的巴黎人口中脫穎而出，就不難知道這支酒的實力。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

本刊記者推薦的三支新酒，由左至右分別為：翹鬍子亨利薄酒萊荖藤村莊新酒（九八○元，茂世代理）、喬治杜柏夫薄酒萊村莊新酒彩繪瓶（九○○元，橡木桶代理）路易佳鐸薄酒萊村莊級無過濾新酒（九五○元，法蘭絲代理）。（圖／戴世平攝）

(中時電子報)