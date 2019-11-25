我的女友是人妻！大陸廣西發生一起半夜闖入捉姦奇案，一對情侶睡夢中突遭6名男子闖入，掀開綿被錄影，吳姓男子挨一頓打，經追問才知，平時睡在身旁的韋姓女友，真實身份竟是「人妻」，而闖入的其中一名陸姓男子，才是冒牌女友的「正港丈夫」，自己莫名成了「小王」。

不知自己是小王的吳男向當地媒體投拆，他2017年認識韋女時，對方謊稱是單身，二人認識一個月就交往，甚至在2018年5月懷孕，期間因自己有貸款債沒結婚，不料韋女卻與陸男登記成為夫妻。

陸男則說，韋女懷孕5個月才告知身懷六甲，當時以為孩子是他的，2人便在2018年12月登記結婚，且孩子出生後一直在他們家撫養，早就當作是自己小孩，日前懷疑老婆偷吃，就請表妹以暫住為由，住進吳男與韋女的住處當臥底，本月10日上午裡應外合進屋抓姦。

韋女被捉姦後哭訴，小孩親生父是吳男，懷孕期間因不確定自己的心意，當時陸男出現，因為肚子漸大，為了讓小孩讀書、報戶口，就與陸男登記結婚，婚後覺得不幸福，多次提離婚未果，便與吳男復口，瞞著老公住在吳男租屋處。

(中時電子報)