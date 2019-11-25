全球知名金融新聞媒體彭博（Bloomberg News）今天表示，由於他們的公司創辦人彭博投入民主黨總統初選，公司將不會調查他進行報導，繼續執行限制對自家高層報導的政策。

美國前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）證實加入民主黨總統候選人提名之爭，尋求挑戰現任總統川普。民主黨首場初選即將在3個月後登場。

路透社報導，彭博總編輯米可斯維特（John Micklethwait）在致員工備忘錄寫道，公司還是會對川普進行調查式報導，如果彭博贏得初選，也會重新檢視對他的政策。

米可斯維特說：「試圖聲稱這次總統大選的報導工作將會很簡單是沒有意義的。」他援引不能報導關於自身或直接競爭對手的公司政策。

法新社報導，米可斯維特表示，公司將會調整一些編採規則，但強調他們會依據個案來做競選報導的決定，而不是遵守「詳盡的規則手冊」。

米可斯維特寫道：「麥克（彭博的名字）跟編輯部的『彭博觀點』（Bloomberg Opinion）專欄最有緊密接觸：我們的社論反映他的看法。」因此公司將取消不具名社論的政策。

他們也會暫停編輯委員會作業，部分原因為數名委員會成員將請假，加入彭博的競選團隊。

米可斯維特說，他打算讓公司報導競選活動新聞的方式，「就跟我們之前的方式大致相同」，不過會在新聞中明確指出彭博的老闆是參選人。

米可斯維特在電郵中還說，他們不會調查彭博的家人或基金會，對他的民主黨對手也比照辦理。

米可斯維特寫道，公司之前處理過這些問題，並指出彭博競選市長時，公司也採取過類似的編採政策。

(中央社)