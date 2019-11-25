台灣民意基金會今天公布民調，「蔡賴配」領先第二名的「韓張配」達29個百分點，選情呈現空前一面倒狀況。(台灣民意基金會提供)

2020總統大選確定有三組正副總統候選人，台灣民意基金會今天公布民調，有5成5會投給「蔡賴配」，2成6投給「韓張配」，7.6％投給宋余配。「蔡賴配」領先第二名的「韓張配」達29個百分點，選情呈現空前一面倒狀況。

台民意基金會今天召開記者會，公布2020總統大選民調，由基金會董事長游盈隆主持，並邀請學者林嘉誠與丁庭宇與談。

游盈隆表示，民調詢問「 如果明天投票， 在三組候選人中，蔡英文與賴清德、韓國瑜與張善政、宋楚瑜與余湘，您會投給哪一組候選人？ 」

結果發現：55.2％蔡賴配，26.3％韓張配，7.6％ 宋余配，4.3％尚未決定，3.3％不會去投票，3.3％不知道、其他、拒答。

他說，換言之，最新民意顯示，如果明天投票，在台灣總統選民中，「蔡賴配」領先第二名的「韓張配」達29個百分點。與十月蔡、韓、宋三人競爭相比，合理推論那主要是來自賴清德效應，或賴清德旋風。

游盈隆指出，十一月蔡賴配比十月蔡英文個人支持率高出9.1個百分點，而韓張配比十月韓國瑜個人支持率減少4.8個百分點，宋余配比 十月宋楚瑜個人支持率減少3.8個百分點。

他進一步分析：第一， 從政黨認同角度看，民進黨認同者有九成三支持蔡賴配，而國民黨認同者 只有七成七支持韓張配。中性選民方面，有三成三支持蔡賴配，一成六支 持韓張配，一成六支持宋余配。

第二， 從政黨支持角度看，蔡賴配此刻獲九成六民進黨支持，七成八時代力量支 持，五成民眾黨支持，其他小黨總和六成四支持，還有三成四中性選民支 持。韓張配除了獲八成五國民黨支持外，其他方面都相形見絀。而宋余配 到目前為止只獲得各方面零星的支持，其中二成七民眾黨的支持送是比較醒目的。

第三，蔡賴配以29個百分點之姿，凌駕韓張配與宋余配，不分性別、年齡、教育程度、職業背景、地理區域、省籍族群都呈現一面倒的支持景象。

(中時 )