台北市萬華區知名老牌仁濟醫院上午9點左右疑似因為排風機電線走火而冒出濃煙，院方立刻啟動緊急疏散機制，將院內上百名病患與家屬、員工撤出病房與醫院，警消人員獲報後趕赴現場灌救，幸好火勢10分內就撲滅，並無人員受傷。

由於起火點是醫院，台北市消防局緊急出動各分隊18輛消防車、救護車以及53名消防員趕赴現場，經初步判斷，起火點疑似為廁所排風機走火燜燒，詳細起火原因仍需由火調人員進一步調查釐清。

(中時電子報)