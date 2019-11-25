萬華仁濟醫院傳火警 急疏散百人無人傷 10:092019/11/25 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 萬華仁濟醫院傳出火警，警消10分鐘內將火勢撲滅，並疏散百人餘人，幸無人傷。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區知名老牌仁濟醫院上午9點左右疑似因為排風機電線走火而冒出濃煙，院方立刻啟動緊急疏散機制，將院內上百名病患與家屬、員工撤出病房與醫院，警消人員獲報後趕赴現場灌救，幸好火勢10分內就撲滅，並無人員受傷。 由於起火點是醫院，台北市消防局緊急出動各分隊18輛消防車、救護車以及53名消防員趕赴現場，經初步判斷，起火點疑似為廁所排風機走火燜燒，詳細起火原因仍需由火調人員進一步調查釐清。 (中時電子報) #萬華區 #萬華 #仁濟醫院 #火警 #台北市消防局 #疏散 #醫院 #疏散機制 #台北市消防局 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸航母配反潛無人機 美遇敵手 04:092019/11/21 焦點新聞 陸製U-8EW無人機 杜拜航展首秀 04:092019/11/21 焦點新聞 北市公寓暗夜遭祝融 屋主逃生不及命危送醫 09:072019/11/21 社會 鳳山母女雙屍死因離奇 異於刑案現場狀況 09:332019/11/21 社會 男爽買「濕地」旁新房 一看嚇傻...竟成「屍地」 15:492019/11/21 社會 苗栗醫院導入自立支援照顧 成功提升自主能力 17:112019/11/21 生活 病歷上雲端 大醫院小診所幫追蹤病情 18:362019/11/21 生活 歷年來最大型的WirForce 2019開幕 今年好玩好逛又好吃！ 19:492019/11/21 消費 這也要研發 車廠申請車輛自毀系統專利 15:482019/11/22 財經 發展智慧型醫院仁愛醫院泉生大樓啟用 18:062019/11/23 生活 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 裸背辣妹KTV趴跪調開關 「渾圓美尻」現形電暈網 - 社會 林志玲剛新婚 香閨被偷拍官司繼續打 - 社會 特斯拉駕駛身份曝光！望族少爺大學畢剛當完兵 - 社會 基隆爆「無名車」攤販前佔位擋路 知名米粉湯堅持不退縮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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