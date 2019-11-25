近三個月來，全台發生多起吊車吊籃意外，至少造成五名作業工人從高空墜落身亡，肇禍原因究竟是人為疏失還是機械故障，檢調正在檢警調查中。
本刊接獲業界爆料指出，雖然政府規定吊籃必須定期接受專業技師安全檢查，不過，始終缺乏有效的查核系統，且技師的安全簽證也尚無統一的管理機關，以致不肖業者鑽漏洞上下其手，甚至偽造安全簽證，完全罔顧作業工人生命！
台南市一名鋸樹工人，十一月十五日搭乘吊車在高空修剪路樹枝幹時，吊臂突然斷裂而摔落地面，工人遭到掉落的吊籃砸中頭部，緊急送醫仍宣告不治。
此外，南投縣南崗工業區和宜蘭縣礁溪也分別在十月和八月間，發生吊籃翻落和鋼索斷裂意外，造成五人不幸喪生，突顯出吊車、吊籃的職安與公安問題。
吊車屬於特種車輛，監理機關負責檢查車體性能，吊籃設備則由勞動部規範，經過土木結構技師或機械技師認證後，每兩年還得複查一次，確認相關的零件安全無虞、能夠承受作業人員的重量，才准予上路。
不過，本刊接獲爆料指出，技師認證文件目前並沒有統一的管理機關，有不肖的代（協）辦業者利用這個制度上的漏洞，藉由偽造技師簽章，跳過實際檢查程序，直接發給安全簽證，「如此一來，結構上存在危險的吊車，便能上路作業，等同是一枚會移動的不定時炸彈，完全把高空作業工人的安全拋在腦後。」爆料人阿明（化名）說。
資深吊車檢驗人員梁希聖則說，目前台灣至少有一萬部以上裝設吊籃的吊車與卡車，他不敢斷言其中有多少吊籃的安全簽證有問題，也不敢評斷有多少吊籃根本沒有安全認證，只希望政府儘速建立一個統一的網路平台，「規定吊車業者登錄設備認證資料，例如詳列吊車所屬的公司、編號、簽證技師姓名及簽證的有效日期；如此一來，就能方便讓公司行號、工地或是個人查詢，也能確保租用的吊車、吊籃通過檢查，安全無虞。」
(中時電子報)
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