隨著時序入冬，近期東北季風發威，帶動氣溫驟降、各地陰雨綿綿，創業家兄弟(8477)旗下生活市集觀察站上數據指出，抗寒商品如「泡腳機」、「電暖爐」、「保溫瓶」紛紛躍升近一週網友熱搜標的，顯示保暖商品買氣已開始升溫。瞄準冬季暖商機，生活市集即日起推出「抗寒攻略」專區，精選各式暖心食物、冬季家電、溫暖寢具、保暖小物及冬季衣物等近200項人氣商品，全面免運狂殺19折起！此外，生活市集也統計站內銷售數據，推薦「3大冬季必備家電」以及「3大暖心鍋物飲品」，包含銷量暴增2倍的恆溫電熱毯、7天熱賣破萬包的養生麻油猴頭菇等皆榜上有名，期望助消費者在寒冷冬日輕鬆抗寒、買到最超值，並持續為雙12大檔預熱買氣！

「抗寒家電」11月銷量飆升600% 冬季保暖、除濕需求顯著升溫生活市集觀察往年銷售狀況指出，民眾普遍會自氣候轉濕涼的10月下旬開始陸續添購可保暖的家電商品，挹注相關買氣顯著崛起，而以今年而言，11月份迄今抗寒家電整體銷量更已較前月同期飆升超過600%，包含電熱毯、足浴機等品項皆開出亮眼銷售佳績。看準冬季的保暖、除濕等需求，生活市集也統計站內銷售數據，推薦「3大冬季必備家電」，包含「富及第超靜音節能除濕機」，採用微電腦感溫適濕設計，大小空間都適用，且靜音不擾人，10重保護裝置也強化使用安全性，近兩週銷量較上月同期暴增超過2倍，原價12,990元，現在特價4,500元還有找，十分划算；而隨著天氣變冷，許多民眾也會選擇冬季進行足浴、促進體內血液循環，其中又以高度可泡到小腿、可智能加熱的款式最受歡迎，如人氣相當高的「SANKI三貴加熱SPA足浴機」以四大滾輪按摩以及仿卵石按摩，加上迷你中藥盒設計，可讓足部徹底放鬆，手提把手與輪子設計亦方便室內搬運，近一週銷量較前週成長超過4成；此外，使用便捷且能快速取暖的電熱毯也是冬季居家必備家電之一，像是買氣持續增溫的「甲珍可水洗恆溫電熱毯」，具七段式恆溫控制，可依需求調整溫度，且具過熱保護設計，使用上安全又安心，並含單人、雙人等尺寸可任選，近兩週整體銷量較前兩週成長2倍，頗受好評。

麻油猴頭杏鮑菇單週爆賣破萬包 養生滴雞精躍升11月鍋物飲品熱銷冠軍生活市集觀察指出，時序邁入冬季進補時節後，養生鍋物湯品買氣也隨之大幅提升，該品類11月迄今銷量已較去年同期大幅成長超過1.6倍。生活市集今日也同步推薦「3大暖心鍋物飲品」，包含今年持續熱銷的「泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇」，以純手工冷壓黑麻油製作，標榜不添加人工香精，湯頭順口不油膩，且富有多重營養成分，亦可加熱即食，11月曾創下7天內賣出超過11,000包的亮眼佳績；另外，近年養生進補的熱門夯品「享溫馨養生純滴雞精禮盒」採先進滴煉技術，經過高溫萃取並除去多餘油脂，還可常溫保存，近一週銷量較前週暴增2倍，一舉登上生活市集11月鍋物飲品熱銷冠軍，送禮自用都相當合適；而同樣熱賣的「台灣上青養生黑糖塊系列」也是冬天必備的沖泡飲品之一，以手工黑糖製成，個別袋裝的設計十分方便攜帶，頗受消費者青睞，近一月銷量較10月同期成長超過1.6倍。

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