民調詢問「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」 結果顯示有17.5％非常接近民進黨，32.1％還算接近民進黨。(台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會今天公布政黨認同民調，近五成的人是民進黨認同者，二成九是國民黨認同者。(台灣民意基金會提供)

國民黨不分區立委名單引發爭議，台灣民意基金會今天公布政黨認同民調，近五成的人是民進黨認同者，二成九是國民黨認同者，一成八是中性選民，藍綠兩黨差距達20個百分點，創下近三年來最大差距。基金會董事長游盈隆認為，這對2020總統與立委大選將有重大的政治意涵。

台民意基金會今天召開記者會，公布2020總統大選相關民調，由基金會董事長游盈隆主持，在台灣人的政黨認同調查方面，民調詢問「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」

結果顯示有17.5％非常接近民進黨，32.1％還算接近民進黨，19％還算接近國民黨，10.3％非常接近國民黨，18.2％中性選民，2.9％不知道、拒答。

游盈隆表示，換言之，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人中，有近五成的人是民進黨認同者，二成九是國民黨認同者，一成八是中性選民，兩黨差距達20個百分點，創下近三年來最大的差距。

他說，與兩個月前相比，民進黨認同者增加9.4個百分點，國民黨認同者減少4.3個百分點，都是顯著的增減，一來一往，差距就擴大到20個百分點。這意味著民進黨在過去兩個月的整體表現比國民黨好很多，選民也做出了回應。

游盈隆以關係政黨形象甚巨的不分區立委名單為例，民進黨不分區立委名單固然無甚可觀之處，但國民黨不分區立委名單卻引起黨內外極大爭議，勢必對政黨形象與認同造成極大的損傷。

他說，當2020總統與立委大選已迫在眉睫，民進黨已走出死蔭的幽谷，重新受到多數選民擁抱，並重返2016年5、6月時的最高峰，國民黨卻面臨自去年十一月「九合一地方選舉」大勝以來最低潮的時刻。未來不到兩個月的大選關鍵時刻是國民黨的生死門，政黨認同會持續崩落，或止跌回升，值得關注。

若加入其他小黨來比較政黨支持度，根據民調有33％支持民進黨，23.9％國民黨，10.4％台灣民眾黨，8.7％時代力量，2.8％親民黨，14.9％中性選民，其他小黨皆未能超過2％，合計 4.7％，1.4％不知道、拒答。

游盈隆表示，換句話說，民進黨支持度三成三仍躍居第一，領先第二的國民黨9.4個百分點，台灣民眾黨第三， 時代力量第四，親民黨只獲不到 3％的支持，位居第五，其他新舊小黨則仍待努力。

(中時 )