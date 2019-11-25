蔡英文基隆造勢。（圖片摘自批踢踢網頁，網友Augustsixth提供的連結影片）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨總統候選人韓國瑜和總統蔡英文日前不約而同都到基隆慶濟宮參訪，有網友就在網路PO出造勢影片，只見韓國瑜的場合，人潮人山人海，旗海飄揚如同摩西分紅海，反觀蔡英文的場合，到場人士似乎不如韓多，讓網友好生質疑，為什麼同樣地方，韓蔡人氣差超多？

韓國瑜9日赴基隆為黨籍立委候選人宋瑋莉站台，現場來了近千名國民黨支持者。韓國瑜前腳一走，蔡英文後腳到來。蔡於21日到基隆為民進黨立法委員蔡適應爭取連任來站台，也慶濟宮來參拜，雖然當天下大雨，慶濟宮門前擠滿英粉齊為小英加油，氣氛熱烈！

對於韓蔡都到慶濟宮參拜，網友Augustsixth於批踢踢發文表示，「韓蔡先後來到基隆市七堵區的慶濟宮，參拜同樣的宮廟和神明，為什麼同樣的地方人氣差這麼多」？

該網友連結的兩個網址，就是韓國瑜9日和蔡英文11日到基隆慶濟宮造勢的影片，只見韓國瑜的造勢場合，支持者多到連宮外都是人潮，還自動在馬路上列兩排歡迎，其旗海飄揚氣勢，如同「摩西分紅海」！不過，影片轉到蔡英文的場合，慶濟宮外的馬路上，不見人影，只見車子呼嘯而過，也讓該網友表示，「小英那場是否只是因為天候不佳的關係？其實依然妥妥的」？

(中時電子報)