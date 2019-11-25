楊姓、許姓男子今年8月與友人到KTV消費後，因在電梯口與另群男子互看不順眼，雙方口角後引發大亂鬥，警方據報前往處理，結果楊、許2人攻擊5名員警成傷，並爆粗口怒嗆。台北地檢署依妨害公務罪嫌起訴楊、許2人。

起訴指出，楊、許2人各有妨害公務、毒品前科，2人與友人於今年8月17日到錢櫃KTV SOGO店徹夜狂歡，翌日早上6時，楊、許一行人在電梯口與另群人士互看不順眼，雙方口角進而互毆，警方出動快打部隊前往處理。

結果楊、許2名醉漢，明知敦化南路派出所張姓、蘇姓、柳姓、王姓等5名員警執行公務，許男竟出拳毆打臉部、頭部、以身體撞擊、腳踹等方式攻擊員警，致4警分別臉部、頸部、左肩、頭部、雙前臂挫傷、左手擦傷、右上臂及左小腿挫傷。許男並當場爆粗口，幹譙員警三字經。

另楊男被蘇姓員警壓制時，突然口咬蘇員左大腿，致蘇受傷。

檢方調查後，依妨害公務罪嫌起訴楊、許2男，至於當天雙方互毆的部分，因均撤回告訴，均不起訴。

(中時 )