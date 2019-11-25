王立強間諜案引發軒然大波，國民黨早上召開記者質疑外交部次長徐斯儉在本案角色不單純，市議員王鴻薇表示，因為他出現的訪問影片早在上個月28日即錄製，外交部顯然1個月前就知情。

國民黨早上舉行「蔡政府勿當放羊小孩，儘快查明共諜案真相」記者會，請來前軍情局副局長翁衍慶來解讀「共諜案」；台北市議員王鴻薇指出，在這一個小時的訪談影片中，外交部次長在第21分鐘出現在畫面中，當被被問到大陸是否正在干預台灣選舉，徐斯儉也大方贊同這個說法。

王鴻薇質疑，這個訪問是在10月28日進行的，合理懷疑蔡政府早在近一個月前就得知了王立強案的相關消息，卻隱而不報，究竟外交部次長、外交部、蔡政府在這起案件中到底扮演著甚麼樣的角色？次長徐斯儉事前就知道王立強案嗎？知道後又是如何處置的呢？難道只是配合演出嗎？

王鴻薇認為，次長徐斯儉應該出面說清楚、蔡英文政府也應該出面講明白，立法院應請徐次長作專案報告，將相關事件完全呈現出來，不要只會保持模糊，企圖用這起事件干擾選舉！

(中時電子報)