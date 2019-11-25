澳洲情報官員已證實，他們正在調查北京資助一名華裔澳洲人參選議員，密謀要將他送入國會的說法。

先前向澳洲尋求庇護的王立強透過「60分鐘」（60 Minutes）節目，透露為北京從事間諜活動的情節，他並指出，中方試圖派員滲透澳洲國會，而引起全國廣泛關注。

ASIO與內閣官員證實，案件已進入調查程序。就在ASIO罕見發佈公開聲明後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，將嚴正處理所謂中方滲透澳洲的問題。

據BBC與澳洲廣播電台（ABC）25日報導，消息最初是由第9頻道（Nine Network）播出的「60分鐘」節目披露，身為自由黨成員的墨爾本豪華汽車經銷商趙波（Bo "Nick" Zhao）1年前曾通報澳洲安全情報組織（ASIO），說北京開價澳幣100萬元（近2,100萬台幣），資助他角逐國會議員。不過今年3月時，他被發現陳屍在墨爾本的一間旅店內，至今死因未明。

ASIO總監勃吉斯（Mike Burgess）24日晚發聲明說，節目裡所提及的內容，他們先前已積極展開調查，但不願評論任何具體行動與個人相關細節。政治分析家烏爾曼（Chris Uhlmann）說，ASIO成立70年以來，幾乎從未針對媒體報導發佈聲明。

(中時電子報)