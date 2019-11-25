兄弟檔陳柏諭(右)及陳柏諺(左)跟隨母親教大實小教師陳儀君腳步投入客語演說，雙雙榮獲特優。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

明道中學劉可觀(左)、劉可麗(右)多年征戰，姐妹一起獲得國中學生組及高中學生組客家語演說特優。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

108年全國語文競賽，於108年11月23日及24日在台北市盛大舉行，台中市今年計有161人參賽、64人得到特優，成果豐盛。教育局長楊振昇說，台中市語文競賽成績一向優異，有賴於平常語文基礎教育的深耕，不論是族語課程、閱讀活動還是辯論比賽的舉辦，多元面向提升孩子及教師在語文的內涵之外，更積極推廣語文教育文化的傳承。

教育局指出，文山國小教師羅芮敏及教大實小教師謝昆芳，平日即不遺餘力耕耘語文教育；首次參加國語演說教師組競賽，肩負課務和競賽的雙重壓力，與國語演說各組競賽員光榮獲取六面特優，全台第一。正如本次教師組題目─「教學相長」，可說是作孩子最佳表率。

朝陽科技大學副教授張俐雯是各大文學獎的常勝軍，平日忙於教學，仍努力筆耕，此次在作文競賽社會組領域初試啼聲，即一鳴驚人，令人感動。

台中市紮根推動語文教育，不只是各校教師積極培訓，也從家庭出發傳承語言文化，歷年來更是很多親子、手足共同參賽。例如今年有向上國中陳柏諭及教大實小陳柏諺、明道中學姐妹花劉可觀及劉可麗，都是跟著父母參賽的腳步，攜手參加國小學生組、國中學生組及高中學生組客家語演說，紛紛拿下特優獎項，客語項目獲獎率過半，讓人看見客家人拚搏的精神。

近年來，台中市語文競賽成績優異，除了歸功於培養新秀的教師之外，堅持參賽的競賽員們也是值得敬佩的一群，臺中一中葉喜及公明國中蔡欣恬都是一路從國小就開始參加原住民族語朗讀，並多次獲得佳績。

爽文國中教師余峻銘、沙鹿國小教師蔡淑慧、崑山國小教師鄭連中、內埔國小教師韓紫綺及龍泉國小教師謝凈鈴更是秉持著對語文文化的熱愛，一年拚戰過一年，終於一起在語文的殿堂拿下特優。

乘著這份喜悅！台中市也將於明年迎接2020台灣燈會，歡迎全國相揪一起來賞燈，主展區將於109年2月8日至2月23日於后里花博森林園區以及馬場園區展出，展期共16天；文心森林公園的副展區將於108年12月21日至109年2月23日展出，展期共65天，一同欣賞各展區各具特色的花燈，漫步於森林中，感受自然與科技融合之美。

(中時 )