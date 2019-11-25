南韓演藝圈迎接最黑暗的一年，前f(x)人氣成員雪莉(Sulli、崔真理)身心崩潰於10月份輕生，而她的好閨密具荷拉，當時才說著要連她的份好好活下去，沒想到才過41天就疑踏上她後塵，被發現在家斷氣身亡，得年28歲，而逝者已矣，然活下來的他們的親友，後續得面對遺憾與傷痛的折磨，兩人的好友IU，昨正處於演唱會首爾場尾聲，應是聽聞了具荷拉過世的噩耗，向來堅強的她，也撐不住衝擊，在台上跟歌迷「求救」，場面相當悲傷。

IU昨在韓國首爾舉辦演唱會，是韓國當地的最後一場，下周將來台灣開唱，而過程原本相當美好，然據《ETtoday》報導，現場粉絲表示，IU第一次安可出場時本來還很好，笑說是這兩個月最開心的一天，說結束後要去慶祝一番，結果現場第二次喊安可時，IU隔了很久才現身，奇怪的是並沒有換裝，粉絲認為應該是臨時決定再出場。

IU也坦言在猶豫要不要在出來，但聽見粉絲唱著〈夜信〉，嘆：「明明這首歌不悲傷，今天聽著卻很難過」，說著便低下頭，現場粉絲紛紛喊話給她打氣，IU則硬擠笑容開放點歌，之後唱了〈HEART〉，但被發現有點勉強自己演出的感覺，歌迷隨即貼心喊話：「回去也沒關係的，不要逞強」，IU聽了動容，說出：「不不不，別說這種話，我會想哭」，表示想多待一下，「我要唱歌」，讓粉絲看著很心疼。

她最後選唱了〈Dear Name〉，表示不知哪來的膽要在最後選唱這首，「不知道會是在這種情況下唱這首…這是一首很難的歌，我唱不下去的話，你們要幫我唱喔！」，她也解釋寫這首歌、唱這首歌時的心情，在「現在的狀況」都是有效的，「大家應該都很擔心吧，恩…請好好過生活」，歌迷在過程中不斷給IU打氣，喊著「我愛妳」，IU在台上暖心回應，最後結尾時卸下心防，說出：「在這險惡的人世間，若活著的人，能給予彼此更多的愛，那就好了」，加上具荷拉身亡這件事，讓粉絲聽了也鼻酸不已，心疼逝者與被留下的人。

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(中時電子報)