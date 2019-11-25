山羌是捉迷藏高手，要有好眼裡才能找到牠門！他們也是素食愛好者！每天需要攝取大量的樹葉蔬果，才能維持日常所需的能量。身為雜食性的人類，或許很難想像，少了肉類改吃素食，是否真能獲得充分的營養，維持身體的健康，但台灣山羌等草食動物，就提供許多很好的範例

山羌屬於植食性動物，每天需要攝取大量的樹葉蔬果。（台北市立動物園提供）

今天是國際素食日（11/25！這天，動物園邀請大小朋友用群體的力量，節制口腹之慾，不吃牛、羊、豬、雞、鴨、魚，以及任何動物或者肉製品，和可愛的山羌一樣，從吃素食開始做起，共同節能減碳，愛地球！

「反芻」是部分偶蹄目草食動物特有的行為（山羌）。（台北市立動物園提供）

「反芻」是部分偶蹄目草食動物特有的行為，當食物進入消化道後，牠們還會將食物糜團送回口腔再進行咀嚼，因此有這種行為的牛、羊、鹿，也被稱作反芻動物。反芻動物的消化器官非常特殊，在胃部裡有4個腔室，當食物經由口腔咀嚼進入胃部之後，便會開始進行存放、初步消化與吸收、回送至口腔反覆咀嚼、再進入胃消化與吸收等循環作用，這樣的過程，讓原本不易被消化的食物，能夠有被更充分消化與吸收的機會。

台灣山羌兩頰鼓起、嘴巴快速的咀嚼，代表牠們正在「反芻」。（台北市立動物園提供）

台灣山羌平常會在明亮處採食，用餐完畢後，迅速躲到陰暗的角落進行反芻，加上牠們身型嬌巧玲瓏，常常會看不清楚牠們在反芻的模樣，因此如果經過展示場時，若觀察到他們嘴巴正快速進行反芻運動，可是非常幸運喔！

響應國際素食日（1125），邀請大家從吃素食開始做起，共同節能減碳，愛地球！（台北市立動物園提供）

台灣山羌的個性膽小怕生，平時都會藏身於隱密處，想要尋找牠們的民眾，沒有一雙好眼力可是發現不了的喔！眼尖的民眾可能會發現，動物園的山羌雌雄個體是不同展示場的，將山羌男女分宿，是因為台灣山羌一年四季皆可繁殖，雌性山羌在哺乳期也可生產。

台灣山羌會在明亮處採食，再躲到陰暗的角落進行反芻。（台北市立動物園提供）

保育員表示，曾經還有出現過2年生產3次的山羌媽媽，為了避免山羌宿舍發生床位不夠的問題，才決定將牠們分房分室。保育員會在每天上午10：30─11：00與下午14：30─15：00左右，將牠們最愛吃的構樹、桑樹葉、地瓜籤、紅蘿蔔籤或草粒放至山羌展示場裡面，想要近距離觀察山羌的民眾，千萬別錯過每天的餵食時間囉！

(中時電子報)