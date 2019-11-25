本刊接獲業界爆料指出，雖然政府規定吊籃必須定期接受專業技師安全檢查，不過，始終缺乏有效的查核系統，以致不肖業者鑽漏洞上下其手，甚至偽造安全簽證，完全罔顧作業工人生命！

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爆料人阿明（化名）說，他之前替一名許姓機械技師（許男）工作時，有一天，許男突然接到中華電信來函，表示要查證兩部吊車的吊籃安全簽證，「許男詳查辦公室的紀錄後，發現並沒有那兩部吊車的吊籃相關資料，但是來函中附上的簽證，卻又是他的名字，許男詢問該兩部吊車的公司與代辦安全認證的公司後，才發現兩份安全簽證分別是由陳姓、蘇姓男子所偽造。」

「陳姓男子偽刻了許男的印章，自行簽發安全簽證；蘇姓男子則是把許男過去的安全簽證拿去掃瞄後，用電腦繪圖軟體複製簽章，再貼到空白的簽證文件。最後兩人坦承，一共偽造了十八份安全簽證，最後簽下切結書和解，保證不會再犯，而許男決定不再追究。」阿明解釋。

阿明感嘆，發現這十八起偽造的安全簽證純粹是運氣好，「因為只有像中華電信這樣的大公司或是公家單位，施工前才會行文查證安全簽證，一般工地臨時租用吊車或是廣告公司要吊招牌，根本不會想到要確認安全簽證的真偽，因此可能租用到未經檢查的吊車吊籃，政府應該要重視這個潛在的公共安全漏洞。」

資深吊車檢驗員梁希聖表示，正式的吊車吊籃安全簽證，必須載明吊籃的規格及形式，並由技師測量、計算是否達到安全規範。（圖／黃耀徵攝）

丈量吊籃時，須由專業技師計算各種剪力、應力數值，查驗是否能安全載人作業。（圖／黃耀徵攝）

「人命關天，不肖業者為了賺錢，枉顧工人安全，實在太不應該！」阿明說，合格技師檢查吊籃，除了要計算吊臂強度、吊籃結構及測試荷重，還得視情況用超音波檢查纜索是否發生金屬疲勞、產生裂痕等等，「依照個案雜複程度，技師檢查吊籃的簽證費用，每次一萬五千元到二萬元不等；但少部分代辦業者為了省掉這筆費用，竟然偽造簽證，大賺黑心錢！」

位在桃園的新安起重有限公司，所屬吊車及吊籃都必須接受技師的檢測與計算，才能給予安全合格的簽證。（圖／業者提供）

(中時電子報)