新黨不滿台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前受訪時，指稱新黨不分區立委參選人邱毅很像是共產黨提名的，「可見大陸國台辦對新黨的控制力很不錯」，新黨、邱毅認為柯的言論已涉及誹謗罪及違反《選罷法》意圖使人不當選，今早到台北地檢署控告柯文哲。

新黨發言人王炳忠、律師陳麗玲及邱毅，今早一同前往北檢，分別以新黨及邱毅名義對柯文哲提告。

王炳忠說，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲22日接受媒體聯訪，公開稱「邱毅看起來就很像是共產黨提名的，可見國台辦應該對這國民黨、新黨的控制力很不錯！」已涉及誹謗及意圖使人不當選之不法行為。

他強調，新黨質疑柯文哲本身是被綠媒長期「抹紅」的受害者，過去發言一向尚稱公道，何以此次這樣肆意誹謗邱毅、新黨、國民黨？難道繼時代力量、社民黨的要角後，才剛成立不久的台灣民眾黨也將被民進黨收編？柯文哲被迫向民進黨及蔡政權交心？難道現在綠色恐怖當道，非得要跟著抹紅，才能免於被蔡政權追殺？國民黨溫良恭儉讓，但新黨當仁不讓，大家上法院說分明！

陳麗玲說，新黨主張和平統一，但不代表受大陸國台辦控制，柯文哲說法已詆毀邱毅及新黨名譽，意圖影響新黨選情。

邱毅則說，最近氣氛很奇怪，既有假共諜案放假料打擊韓國瑜，又有柯文哲造謠抹紅他及新黨，引發一堆想紅想瘋了的腦殘廢青死命咬他，他將一併提告。

(中時 )