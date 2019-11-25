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根據美國媒體報導指出，獨行俠二年級生東契奇本季有著超水準演出，躍居例行賽MVP熱門候選人，然而去年選秀會握有榜眼籤位的國王卻錯過了這位冉冉升起的超級巨星，而理由竟然是因為東契奇的父親。

年紀未滿21歲的東契奇，本季至今已有7次大三元演出，獨行俠在他的帶領下成為西區強權，頗有一改多年積弱不振的味道。

NBA知名記者麥克馬洪在節目上爆料，國王總裁迪瓦茲在歐洲有著極為龐大的人脈，去年選秀會前就已經接觸過東契奇，對於東契奇也極為欣賞，按照機率，國王挑選東契奇的機會非常高，然而選秀會上國王卻用榜眼的籤位選中了貝格利，老鷹用第三順位簽下東契奇，然後交易至獨行俠，如今貝格利受傷，東契奇成為耀眼的巨星。

麥克馬洪表示，迪瓦茲深知東契奇，也了解東契奇的家庭背景，認為東契奇的未來會如同東契奇父親(歐洲知名籃球員)受到侷限，由於迪瓦茲不喜歡老東契奇，因此錯過了這顆閃閃發亮的新星。

《The Athletic:》先前也曾報導過，獨行俠前教頭原本在去年的選秀會看上了東契奇，可惜迪瓦茲在背後下指導棋，現在只能悔恨不已。

(中時電子報)