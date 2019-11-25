以前被譏諷「黑哨護體」的詹姆斯(LeBron James)本季非常鬱悶，他開季至今每場平均5.6次罰球是生涯最低，比菜鳥那年還少。以一個成天在禁區打轉的主力前鋒，這個數字未免太低，他前役對戰灰熊出手27次攻下30分，但一次罰球也沒。

詹姆斯忍不住抱怨：「我在禁區裡討生活的，我的手臂上有好幾道抓痕，然後裁判一次都沒吹。」湖人非常重視這個問題，並且決定要向聯盟反應。NBA以往對明星球員總是特別「優遇」，詹姆斯生涯前期有3季的場均罰球達到10次，然後開始下跌，其實他早就沒有黑哨相助了。

跟出手次數相較，詹姆斯本季只有12%的出手可要到犯規，比一般的明星後衛還少。湖人總教練佛格(Frank Vogel)說：「詹姆斯整晚都在籃下耶。哪有人像他這樣狂攻禁區還要不到任何犯規，這令人沮喪。」

美媒CBS認為詹姆斯太強壯了，有時候對手犯規對他來說只像蚊子叮到一樣，沒辦法打斷他的動作，所以裁判沒注意到或是不願意吹。另外也有球迷注意到以前經常切入禁區的林書豪，要到犯規的次數也偏少，裁判反而對哈登(James Harden)這類「碰瓷」專業戶更加眷顧。哈登本季場均罰球14.4次，詹姆斯5.6次。

Doris Burke calls James Harden a master at drawing fouls after he hooks Kawhi’s arm for a foul call pic.twitter.com/JQbQCxuWAi — NBA Central (@TheNBACentral) November 23, 2019

(中時電子報)