2020總統大選，藍營認為韓蔡差距縮小，文化大學新聞系主任胡幼偉曾說，韓差距縮小，除了總統蔡英文的支持度已經不可能再攀升、深藍回歸外，還有第三個原因，就是中南部基層本省籍民眾對中華民國的支持。

胡幼偉發文表示，為什麼老韓會贏的第三個原因。這是個比較深刻的問題。你有沒有注意到，其實他以前也講過，這一次，有很多中南部基層本省籍民眾穿起了國旗裝、戴上了國旗帽，也在老韓造勢場大力揮舞國旗。對他們而言，在人生走到一半後，從等不到台灣國的失望，到重新認同中華民國而產生歸屬感，其實是很大條的一件事情！

對鐵桿深藍如胡某人而言，國旗，是理所當然的、老掉牙的認同符號；但對這眾多的「反綠義士」而言，那卻是童年記憶的再現，是一個丟掉了幾十年，如今又找回來的寶物！他們等台灣國成立，等了大半輩子，相信民進黨會台獨成功，也信了大半輩子。結果呢？民進黨完全執政了，台灣國，蔡英文卻絕口不提了。他們過去支持民進黨，把自己搞成一個沒有國家認同的人，他們活在台灣，卻心中沒有國家認同，他們不知道自己是哪國人，那種感覺其實是不舒服的。人活著而沒有歸屬感，會活得很茫然、很怪異。

胡幼偉直言，去年，老韓的庶民風格很對他們胃口，他們開始喜歡老韓，老韓的「貨出去、人進來、發大財」也講到他們的痛處，他們完全同意，覺得老韓有講到問題關鍵。因為喜歡老韓，他們開始重新接觸國旗；到場子裡去挺韓，發現大家在國旗圖案中像一家人一樣如此親切團結，他們也深受感動。於是，他們開始試著穿上國旗裝、戴上國旗帽，再去造勢場，感覺上突然有了幾十萬的兄弟姊妹、幾十萬的「自己人」。他們哭了、笑了，因為，他們終於又變成有國家認同的人了。他們終於又有了身份，是「中華民國一份子」的新身份！

胡幼偉接著表示，然後，他們變成比外省籍深藍更認同中華民國。那種感覺，就好像我們突然發現彈珠汽水、香煙涼糖、水鴛鴦、甩砲等童年物件是一樣的興奮！對他們而言，中華民國，是舊的，；但也是新的！有這個新的身份，又有他們喜歡的領導人老韓，他們能不熱情支持老韓、主動幫老韓拉票嗎？他們一旦接受了這個新的身份，無論民進黨說什麼，他們也絕不會再投民進黨了，否則，他們又要變成無國籍的人了！

胡幼偉最後強調，他以前就講過，老韓會贏，不是只靠深藍，而是靠遍佈各鄉鎮的這一大群「中華民國的新國民」！他們，再加上原本的深藍，就是老韓明年的得票數。那個數字，絕對會超過蔡英文的票數！

(中時電子報)