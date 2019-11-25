蔡英文總統讚許台積電強調綠色製造，與政府發展綠能一致。(莊曜聰攝)

台積電晶圓18廠計畫生產最先進的5奈米製程，預計'到2022年全數量產。(莊曜聰攝)

蔡英文總統今天上午到台南科學園區參訪台積電晶圓18廠，由董事長劉德音親自接待，蔡英文強調台積電不僅在30年來的台灣產業發展扮演重要角色，在下個世代側重的人工智慧、互聯網等，半導體都是重要關鍵，未來3奈米及以下製程都會留在台灣，希望其他產業也能台積電一樣，把台灣當作生產的基地，另外在發展綠色供應鏈上，也能跟政府一起合作，把台灣經濟帶到下一個階段。

去年初由創辦人張忠謀親自主持動土的台積電晶圓18廠已經完工落成，是在台灣的第4座超大型12吋晶圓廠，計畫生產最先進的5奈米製程，台積電預計3期廠房到2022年全部量產，年產能逾100萬片12吋晶圓，可創造4000個工作機會。

蔡英文指出，台積電是全球最大晶圓代工半導體製造廠，在3奈米、3奈米以下的製程也是全球第一，在現在及未來我們都會以台積電這個名字為榮，隨著幾個大廠落腳台南，台南已經成為新興半導體產業基地，不僅吸引廠商群聚，也培養許多優秀人才，要感謝台積電除了過去的深耕外，將來重要的3奈米、3奈米以下的廠都會落腳台灣，希望其他產業也能跟台積電一樣，把台灣當作生產的基地。

蔡英文表示，台積電提出的綠色製造與綠色供應鏈，並與政府商討綠電發展的具體時程，與現在政府發綠能一致，希望台灣這個製造王國能走上綠色供應鏈，這將是我們在國際上競爭力的重要來源，希望未來能與台積電一起合作，把台灣經濟帶到下一個階段。

(中時 )