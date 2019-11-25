男子林舜銘、林宇光兄弟認為父親遭老友樓永豐詐騙逾4000萬元，4年前他們將樓押走討債，卻因對方嘲笑父親是笨蛋，憤而絞殺並分屍丟棄，刑事部分，去年林舜銘、林宇光遭判囚18年、14年8月定讞，民事求償部分，2人須連帶賠償樓的次女200萬元確定。

2016年12月4日上午10點多，有遊客到新北市三峽雲森瀑布下方便橋處，發現水中疑有人骨，下山後，隨即報警處理，法醫鑑驗後，發現是樓永豐的脛骨，警方查知樓在2015年7月21日赴約未歸，進而查出林舜銘兄弟涉有重嫌逮 人。

逾90歲的樓永豐受自稱中華理教總會理事長林松輝（去年死亡、涉犯殺人罪部分不起訴）授權，樓以優先承購並開發中華理教土地為由，陸續向77歲林仕琅（拘禁罪判刑8月定讞）借款逾4000萬元，後來因開發一事遲無結果，但樓男名下沒有資產也未還錢。

林舜銘、林宇光知道此事後，私下查明中華理教土地已為公園用地，不可能作為商業或住宅開發，他們認為父親林全琅遭詐騙，於是騙稱要介紹其他金主參加開發案，邀樓男到林舜銘事先租下的三峽租屋處見面。

樓赴約後被林舜銘及林宇光綑綁囚禁討債，兄弟再把樓殺害支解成6大塊裝入袋中，丟棄大漢溪邊及三峽的雲森瀑布。最高法院認為，本案起因樓男未歸還林的鉅額款項，與無差別隨機恣意殺人案有別，將2人分別判18年及14年8月確定。

樓永豐共有2子4女，其中次女求償部分最高法院判決林舜銘兄弟須連帶賠償200萬元，樓的另5名子女求償部分，去年新北地院判決須連帶賠償1013萬1355元。

(中時 )