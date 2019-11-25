來自香港25歲陳姓男子偕同23歲的林姓女友，來台灣自助旅遊順便參加友人的婚宴，24日從台北出發搭乘計程車到桃園市龍潭區，卻疏忽將護照及手機遺忘在計程車上，在不知所措的情形下，情侶倆來到了附近的警派出所報案求助警方，希望能協助找回遺失物。

龍潭警分局中興派出所副所長林榮裕及警員董倢亨，看見年輕的情侶神情焦急地走進派出所，林姓女友突然在口袋掉出一張發票，眼尖員警發現後，經詢該情侶表示搭乘計程車途中有至超商購物，隨即前往發票上的大溪區員林路超商店家調閱監視器，惟超商監視器影像只有情侶進入超商影像，沒有攝錄到計程車的畫面，一時又斷了線索。

警方仍不放棄任何跡證，問出該香港男女前往的婚宴會場位置，持續調閱沿路監視器，正當一籌莫展時，陳男口中念念有詞，仔細聆聽，隱約聽到了55688的數字，陳男原本說不出自己是搭乘哪家計程車相關的資料，卻讓警方有了線索燃起了找尋信心。

員警隨即與該計程車行客服電話詢問，終於循線通知到該計程車駕駛，告知駕駛有外籍遊客不慎將護照證件及手機遺忘在其車上，司機也在晚間21時許，將護照及手機從台北帶到派出所送還給遊客。

香港情侶2人頻頻鞠躬感謝台灣警察的熱心協助。陳男說，這次獲得台灣警方相助，為這趟旅程留下難忘的美好回憶，下次還要再來台灣，在準備離去時，情侶倆希望能留下員警資料，另表示下次來台時，要帶伴手禮親至派出所找處理員警表達謝意。

(中時 )