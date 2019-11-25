市議員陳世凱25日於市議會都發建設水利委員會質詢時，針對路平、都市計畫提出質詢。陳世凱說，關於都市計畫—大肚山生活圈，因東海大學、台中港、南北高速公路、台灣大道、台中工業區等重大建設效應，該地區有六個里、居住了三萬多的居民以及近兩萬的學生流動人口；因未納入都市計畫裡，沒有進行完善規劃導致缺乏完善的道路等設施。

建設局表示，將在明年將大肚山生活圈納入台中市鄉村地區配合國土計畫案中，陳世凱要求市府應盡速擬定遊園南路至遊園路沿線周邊地區之都市計畫，以加速區域縫合既促進地方發展。

陳世凱說，目前附近地區都市計畫現狀，為台灣大道五段以北納入中科特定區，以南東側為原台中市都市計畫，以南西側則為台中港特定區，唯獨遊園南路至遊園路路段(中75)沿線周邊地區至台中監理所並無任何都市計畫，導致該地區長期以來維持鄉村區的發展模式，公共設施缺乏，工商業不發達，嚴重影響當地之發展。

陳世凱指出，從都市計畫、地方整體發展及都市計畫縫合的角度而言，市府對於該路段一直無妥善之都市計畫，此舉除不利整個大台中都市未來之發展，亦是對當地居民不負責任的行為。

路平部分，陳世凱指出烏日筏子溪東街雖然不是台中的主要道路，但上下班時間車流量非常高，為烏日與台中市區非常重要的道路，且該道路旁的「TAICHUNG」為非常受年輕人歡迎的打卡地標，光是一個月就有超過一千個打卡次數！

陳世凱說，今年五月時就質詢過該地的路面舖設狀況，該路段長年坑坑疤疤，結果盧市府上任後終於願意把路鋪平，但是像乞丐補褲一樣，補完後依然沒有改善，甚至任其破損，破損有一台普通車的大小！

陳世凱更指出台中門面的高鐵外圍到的高鐵外圍道路也是一樣千瘡百孔，不少用路人行經都頗感訝異，讓民眾在接送外地親友覺得顏面無光，也不怪台中市民對盧市府的不滿意度超高，是六都敬陪末座！

交通流量大，造成鋪面結構損壞嚴重，平整度不足，陳世凱要求市府儘速改善路況，維護行車安全，別讓民眾失去身為台中市民的光榮感、幸福感！

(中時 )