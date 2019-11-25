2020除了總統大選外，各縣市區域立委也是各界關注的一級戰區，而花蓮縣這次藍營陷入內部分裂的情形，無黨籍前縣長傅崐萁表態參選，將對上國民黨提名的黃啟嘉。且要挑戰民進黨現任立委蕭美琴。據最新民調顯示，傅崐萁獲得34.6%支持度奪冠，蕭美琴則以26.7%支持度拿第2，黃啟嘉則以14.1%支持度居末。

據《風傳媒》今(25日)報導《台灣指標民調》所做花蓮縣立委最新民調，結果顯示。傅崐萁獲得34.6%支持度奪冠，蕭美琴則以26.7%支持度拿第2，黃啟嘉則以14.1%支持度居末。此外，在不投票或是投廢票的人則有5.4%，未明確回答另也有19.2%。

另外，此份民調也針對「比較看好哪一位立委參選人」為題調查，民調結果顯示，有49.8%受訪者較看好傅崐萁會當選，而民進黨的蕭美琴則也有22.3%看好度，而黃啟嘉的看好度僅為4.9%。但也有22.9%的民眾未在調查明確表態。

此次民調係由，《風傳媒》委託《台灣指標民調》執行，於11月22日至23日，調查年滿20歲、設籍於花蓮縣13個鄉鎮市的民眾。採等比分層隨機抽樣方式，在住宅電話抽出門號後，再以隨機跳號方式替換末2碼以作為撥出之門號；成功完訪1073人，在信賴水準95％時，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。

(中時電子報)