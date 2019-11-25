太平警分局新平派出所警員獲報趕赴陳男租屋處，待其情緒稍穩，兩名員警一個箭步合力將其手中玻璃碎片搶下化解危機。（台中市太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中太平區1位40歲多的陳姓男子與妻子離婚多時，日前凌晨1時許兩人於電話中發生口角爭執，陳男又因酒後情緒不穩，竟將酒杯砸碎並揚言要自殺，女方趕緊以電話向警方報案，新平派出所員警獲報後立即前往處理，警方到場後以同理心安撫男子情緒，成功搶下手中玻璃碎片，並通知消防人員送醫救護，挽回寶貴性命。

太平警分局新平派出所警員陳慶全、黃裕翔日前凌晨1點多接獲女子報案稱，「陳姓前夫情緒不穩，疑似欲自殺尋短，請警方幫忙。」員警立即趕赴溪洲路陳男租屋處，經瞭解陳姓男子與母親同住一起，員警告知其母上情，陳男母親大為吃驚，原來陳男於電話中疑似與前妻因細故發生口角爭執，加上酒後情緒不穩，結果一氣之下竟砸碎酒杯，持碎瓶揚言欲自殘。

員警入內男子緊閉房門，警方見狀耐心安撫情緒，讓男子開門溝通，雙方僵持約10分多鐘，待其情緒稍穩，兩名員警一個箭步合力將其手中玻璃碎片搶下化解危機，並由消防隊人員送至太平區國軍總醫院救護。

陳男母親表示，其子工作不穩定，又與妻子離婚逾1年多，平日都以電話聯繫，最近不知道因什麼原因又吵了起來，這幾天又一直喝悶酒，竟心生尋短之念，非常感謝警方積極為民服務，搶在鬼門關前救回兒子一命。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )