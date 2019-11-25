2012年開始規畫的台中潭子聚興產業園區，25日終於排除萬難開工動土，園區總面積高達14.76公頃；台中市長盧秀燕表示，市府持有的產業用地12坵塊約2.29公頃，以在地優先無工廠登記執照或臨時工廠為優先，預計2021年全數完工。

包括台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔、立委江啟臣、洪慈庸等地方民代，以及30幾家申購廠商等共同為工程祈福。

等了8年終於動工興建！盧秀燕表示，潭子聚興產業園區自2012年開始規畫開發，但一直不太順利，在新市政團隊上任後，特別請副市長楊瓊瓔督導盤點，終於在8月份與台糖簽訂議價協議書，9月份針對市府持有的產業用地約2.29公頃(共12坵塊)辦理預登記作業。

盧秀燕指出，市府12個坵塊部分，申購以在地優先無工廠登記執照或臨時工廠為優先，其中，半數將保留給潭子產業，目前已有39個廠商登記；台糖18個坵塊只租不賣，預計明年底同步交給廠商進行廠房建造，2021年全數完工，以解決在地產業用地土地不足問題。

盧秀燕說，土地談了8年，成本從每坪8萬元攀升到18.6萬元，後來談到17.2萬元，2000元由經發局自行吸收，每坪以17萬元開放申購，12月將辦理抽籤選地作業；而為避免炒作土地，限制進駐廠商須於4年內取得工廠登記，正式營運後8年內方得移轉土地。

台中市經發局指出，園區總面積14.76公頃，由市府與台糖公司採改良式區段徵收協議價購方式辦理，畫設約8.86公頃產業用地，主要引進低汙染及低耗能之產業，將全數提供給未登記工廠進駐，以輔導潭子地區周邊從事金屬加工、製造之未登記工廠合法化；另有約5.8公頃公共設施用地，包含綠地、公園、公共停車場、道路、汙水處理廠及服務中心等，預計開發費用約11.8億元。

(中時 )