2020選戰進入倒數，民進黨布局陸空新戰力，今天宣布組成「護國保台助選團」，由前行政院長游錫堃擔任團長，副總統參選人賴清德為總召，並新增5名發言人，未來將在與藍營勢均力敵選區加強輔選黨籍立委候選人，力拚國會過半。

民進黨中央今天召開「護國保台助選團暨發言人」公佈記者會，發言人李晏榕指出，助選團由賴清德擔任總召、游錫堃任團長、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉及副祕書長林飛帆等人，以及民進黨不分區立委也都是助選團成員，未來將赴全台灣各地與民眾來談「護國保台」的主題。

助選團規劃11月30日以屏東為首站，重兵輔選民進黨立委候選人鍾佳濱，12月1日協助新北市中和區的江永昌出征，李晏榕表示，未來助選團將走向街頭和田野、走進市場和廟埕，與最基層的人民溝通，讓人民了解這一場選戰對台灣的重要性，堅定支持蔡英文總統再次連任、民進黨國會過半，全面捍衛主權，拒絕一國兩制。

羅文嘉表示，選戰從今天起邁入新階段，民進黨從陸空同時出發，配合今年全代會「世代共贏」理念，邀請5位年輕議員加入發言人行列，分別為新北市議員何博文、戴瑋姍、台北市議員鍾佩玲、新竹市議員陳建名及劉康彥（建康男孩），為選戰增加新戰力。

助選團總召賴清德強調，助選團除支持蔡英文總統連任外，未來重點會放在國會選舉，希望發揮臨門一腳效果，尤其是勢均力敵區域，讓輔選對象可以超越對手，讓國會席次過半，就像香港區 域選舉一樣，讓民主派占85％，建制派被下架。

他說，以國民黨不分區立委來看，說他們與建制派一樣，一點也不過份，希望在護國保台目標下，捍衛台灣主權，守護台灣民主的團隊能夠贏得勝利。

助選團團長游錫堃表示，明年選舉是台灣要邁向正常國家的一場重要戰役，過去的藍軍，現在已經不藍了而有被赤化的感覺，讓藍軍執政台灣前途將是堪虞。

他說，香港選舉已看出民心向背，雖然選舉結果讓他有一絲喜悅和希望，這是香港一場重要戰役，但是否就可改變香港命運？「我不樂觀，覺得可能性不高」，因為只要接受一國兩制，要跳脫中共掌握就很困難，因此他說，在明年台灣的關鍵戰役上我們要全力以赴，一定要促成國會過半，大家一起努力把戰役打好。

(中時 )