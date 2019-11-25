特斯拉國道自撞 駕駛自摔亡父母痛心│中視新聞 20191124

昨中山高發生離奇死亡案件，特斯拉轎車自撞分隔島翻一圈又擦撞護欄，車體撞到稀巴爛，但車上3人僅輕傷，獲救下車後華姓駕駛卻自行翻越護欄，墜落16公尺身亡，相當匪夷所思。據了解，華男年僅23歲，大學畢業剛當完兵，家住北投，是當地望族，昨父母趕到命案現場，不敢置信，雙雙哭倒癱軟在地。

根據了解，華姓死者是家中老么，平時和姐姐一起住在北投，家境富裕，還被稱是當地望族，選在週末帶24歲韓國籍的女友到內湖特斯拉本部賞車，在營業員陪同下，開上國道試駕百萬名車。

行經汐止匝道接福高聯絡道發生自撞車禍，但卻逃過一劫，目擊者表示，華男被人拉出車外後，用爬的爬到對面車道護欄，有在講電話，然後就爬上護欄自己跳下去，根本拉都拉不住，這一幕相當詭異。

華男父母昨趕到現場，看見愛子遺體，哭到癱軟在地，怎麼也不敢相信，寶貝兒子只是和朋友出門，竟再也回不來。

(中時電子報)