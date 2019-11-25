11月22日晚間在台中烏日發生一起平交道火車撞小客車事件，台鐵第一時間推託給女駕駛搶快肇事；台中市議會國民黨團今天召開記者會，痛批交通部林佳龍部長整天拚選舉，不顧人民死活，提出嚴厲譴責要求林佳龍及台鐵道歉負責。

市議員吳瓊華說，傷患是前市長林佳龍頒過奬的全國鳳凰獎的志工，意外發生後卻遭台鐵放假消息批為「搶時間」、「一人疏失眾人受害」的肇事者，完全顛倒是非；台鐵卸責修改發文被踢爆，也不敢拿出鐵路局的監視錄影帶，讓鳳凰楷模糟誣陷，還好當事者行車記錄器證明她是很遵守鐵路平交道的規則，柵欄升上去的時候才開車通過！

吳瓊華指出，當天受傷鐵路警察局台中分局分局長到急診室竟說「跟火車撞到的存活的幾乎是很少大部分都是死亡，最近才發生3件死亡的案例！」冷血無情，讓人不敢置信；林佳龍部長螺絲鬆的太離譜了，1年內平交道發生多起事故，差一點又奪走1位優秀義消的生命 ！交通部應該要付最大的責任 ！

市議員李中痛批說，普攸馬事件當時台鐵局長請辭，後來擔任交通部觀光局長，交通部長，後來當中華郵政董事長，「沒有懲處，只有酬庸!」不知深刻檢討，枉顧人命!交通部長林佳龍沒有為這次事件說過一句話，也未關心探視過傷患或家屬，忙著幫蔡英文站台、拚選舉。

市議員黃馨慧表示，中央的態度，台中人都不會接受，台中人不是林佳龍的投票機器，如果沒有真心對待，也不要糟蹋！

市議員張瀞分、陳政顯、張廖乃綸、陳文政、林碧秀議員都強調，中央不該「硬坳」，應該著良心好好做事，讓人民一個安全的生活空間，全台421個平交道及監視器應全面檢測，林佳龍親自道歉並提出懲處名單，及傷者後續監療善後。

吳瓊華認為，目前台中鐵路高架化從豐原到大慶站，林佳龍2017年擔任台中市長曾公開說大慶站往南高架化應優先動工，到現在沒有動靜，她要求大慶站往南的鐵路高架化要到成功站，監速動工，別讓烏日鄉親活在「故障平交道」的恐懼中。

(中時 )