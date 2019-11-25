為因應今12年國教課綱的實施，教育部檢討編纂國民中小學全民國防教育補充教材，教材區分國小1-2年級、國小3-6年級及國中7-9年級等3學段，編製「教師手冊」及「學生讀本」共計6冊。

教育部依《全民國防教育法》訂有《各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法》，其中國民中小學教育階段採「融入式教學」方式推動，由教育部訂定補充教材，以潛移默化方式納入現行課程，以扎根「全民國防教育」。

教育部表示，108年國中小全民國防教育補充教材增編「學生讀本」，便利學生自行閱讀；配合學生認知發展，結合學生生活經驗，更符合素養導向；每冊都包含「國家與安全生活」、「機械與國防科技」及「救災防災與動員」等3單元，並加入「媒體素養」與「反恐」內容。；採混合領域方式編排，俾利學生跨領域、加深加廣學習。

「教師手冊」將每一單元設計為完整40分鐘的一堂課，教師可於「彈性學習課程」使用，也可擷取部分內容於各領域課程進行全民國防教育融入教學。「學生讀本」使用大量圖片及照片，並以遊戲、故事、漫畫等多元活潑方式呈現，吸引學生閱讀，引導主動發現國防事務與生活密不可分。

教育部表示，這次全民國防教育補充教材共計印製19萬餘冊，預定近日陸續配送至全國3000多所公私立國民中小學，6冊補充教材電子書皆上網提供師生及民眾免費下載（http://ad.pymhs.tyc.edu.tw/nss/p/elementary）。

教育部同時於108年11月21日辦理全國22縣市之「國民中小學全民國防教育補充教材種子教師研習」，培訓約120名種子教師，俾利後續補充教材之運用及推廣。

(中時 )