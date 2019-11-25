汽車修護、水產食品加工職類技術士證費用擬調漲！勞動部近日預告「技術士技能檢定規費收費標準」指出，汽車修護職類甲級考照費用將從4100元調漲至4640元、水產食品加工職類丙級考照費用將從1630元調漲至2460元，漲幅達5成。

預告提及，為強化「汽車修護」職類甲級規範內涵符合產業發展趨勢及配合創新車輛技術，修正術科試題及測試項目，將柴油車車種及油電混合動力車納入檢定內涵，調整收費標準。

而「水產食品加工」職類丙級把「乾製、調味品類」、「醃漬品類」、「燻製品類」、「煉製品類」、「冷凍品類」及「海藻製品類」等六個職類項中的「醃漬品類」、「燻製品類」整併為「醃漬、燻製品類」分項，而該職類自92年開辦以來未調整術科收費標準，原收費標準已不敷成本，為使術科辦理單位持續辦理，並維護技能檢定測試品質，一併調整術科測試收費標準。

勞動力發展署職能標準及技能檢定組副組長黃俐文表示，雖然部分職類調漲較多，但影響人數並不多，如水產食品加工丙級在106年有235人報名、107年有112人報名；汽車修護甲級106年有27人、107年有31人報考。雖然調整費用，但只要報名者符合特定對象如中低收入戶、低收入戶、長期失業者等可以申請補助，評估後認為衝擊並不大。

至於未來是否會檢討其他職類考照費用？黃俐文說，會依規費法及試題實際需求，滾動檢討各職類的收費。

(中時 )