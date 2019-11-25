今年公費流感疫苗第一階段校園接種11月15日啟動以來已近兩周，但不少家長陸續接到學校接種通知單，卻告知需等到12月20日甚至明年1月才打得到，整整晚了一個月以上，家長擔心，1月已經是流感流行期，公費接種速度這麼慢，自費又已沒有，防疫簡直像一張破網。

今年提供600萬劑公費流感疫苗全面升級四價疫苗，但因世界衛生組織(WHO)延遲選株造成較去年延後一個月開打，不僅是史上最晚，也是第一次分波段接種，第一波是 11月15日起國小至高中學生及醫事人員、12月8日起65歲以上長者及學齡前幼兒、109年1月1日起為其他公費對象。

家有2名學齡孩童的新北市家長張媽媽表示，往年都會提早帶家人自費接種四價疫苗，今年因公費從三價改為四價，只和先生兩人自費接種，沒想到卻收到小三兒子學校通知單接種時間為12月20日，就讀國中的老大則是12月19日，整整距離疾管署訂出第一批接種時間為11月15日相差快一個月，「等於把孩子赤裸裸暴露在危險中」，後悔想帶孩子接種自費疫苗，卻已訂不到，張媽媽不滿，痛批政府防疫政策太離譜，為何政府明明說有疫苗，卻打不到。

台北市劉姓家長表示，家中有1名小學生和2名不到2歲的學齡前嬰幼兒，原本想要帶孩子自費接種疫苗，但想說撐到11月中就有公費疫苗，離流行期還尚遠，沒想到學校通知單卻說要等到12月20日才能接種，距離一月流行期已經很接近，萬一老大中鏢，把病毒帶回家中，家裡兩個幼兒就會暴露在危險中，她質疑，為何比較需要接種的嬰幼兒反而排在第二波名單？加上嬰幼兒還要打兩劑，到時候家中3個小孩等於流行高峰時疫苗還沒打，「防疫像破網，全家只能挫著等」。

疾管署副署長羅一鈞表示，接種時間地方衛生局自行排程，會隨疫苗配送狀況、人力分配等而有先後順序，不可能所有學校一次打完，以國小為最優先，其次為國中、高中，疾管署僅規定要求，盡快年底前完成，最遲不能超過寒假。

羅一鈞表示，疾管署已經進口184萬劑，目前到貨時間比預定時間提早一週，但因各縣市衛生局已有自己排程，因此不會提早第二波的公費接種時間，家長擔心可以理解，但只要在高峰期來臨前接種就會有保護力。

馬偕兒童醫院感染科醫師黃競瑩表示，以流行病學角度來看，接種疫苗後約兩週，才開始有保護力，若以1月開始進入流感高峰期來計算，12月底學校開始施打疫苗，一旦遇到孩子剛好發燒身體不適或是臨時有事，接種時間就需再向後順延，等於接種時間剛好和流行高峰重疊，導致流感風險相對提高。

此外，九歲以下首度接種流感疫苗者，需要接種兩劑，不少家長擔心兩劑接種時間相隔一個月，兩劑還沒打完，孩子就先中獎。黃競瑩則表示，因第一劑的防護力至少可達到七成以上，第二劑只是補強，家長不必太擔心。

黃競瑩指出，今年流感疫情一直反覆「悶燒」，加上天氣一變冷，這兩周發燒的門、急診數也明顯增加。民眾若擔心，可先接種自費流感疫苗，或是公共場所帶口罩、勤洗手防範傳染。

(中時 )