.@luka7doncic had a monster game in Houston! 🙌 Luka had a 41 point double-double✨ #MFFL pic.twitter.com/eAmqE7w5nk — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2019年11月24日

美國博彩公司今NBA例行賽MVP賠率，公鹿「字母哥」阿提托康波依舊雄霸第一，獨行俠二年級生東契奇超越湖人當家球星詹姆斯，躍居排行榜第二。

東契奇今天在客場與火箭之戰攻下41分、10助攻、6籃板，率領球隊踢館成功，奪下5連勝，送給對手3連敗。

東契奇是NBA從1983-84球季以來第4位連續4場有30分與10助攻以上的球員，前三人分別是「籃球之神」喬丹，火箭哈登和韋斯布魯克，今天在哈登與韋斯布魯克兩位前輩的眼前追上喬丹大帝的腳步，可說是長江後浪推前浪，江山代有才人出。

美國博彩公司今天修正MVP賠率，阿提托康坡仍以1賠2穩居榜首，東契奇2賠5緊追在後，哈登（1賠3）、詹姆斯（1賠6）、湖人安東尼戴維斯（1賠14）、快艇里歐納德（1賠20）、金塊約基奇（1賠30）、七六人恩比德（1賠30）、快艇保羅喬治（1賠40）、爵士米切爾（1賠80）。

(中時電子報)