近日網友分享他「鮭魚吃到飽」的方法，他認ˇ為平均「一片只要15元」CP值頗高，相當划算。沒想到網友認為「這樣超盤」！（資料照）

許多台灣人對鮭魚有著濃濃熱愛，不僅是因為它有美麗的橘紅色澤，魚身少刺又肉多，脂肪飽滿又肥美，口感令人回味無窮，再加上業者的行銷推廣，讓台灣人把鮭魚肉奉為魚肉中的聖經。近日網友分享他「鮭魚吃到飽」的方法，他認為平均「一片只要15元」CP值頗高，可說是相當划算。沒想到網友卻說「這樣超盤」！

原PO在PTT上表示，因為一時心血來潮，很想吃鮭魚生魚片，便到連鎖握壽司餐廳「爭鮮迴轉壽司」。原PO詳述當天共吃了8盤鮭魚生魚片，炙燒鮭魚握壽司1盤，再加上一碗味噌湯，總計為300元。他詢問廣大網友，一盤30元，那一片鮭魚生魚片只要15元，應該「算便宜吧？」萬萬沒想到網友竟回：「真盤」！

網友表示，和爭鮮的一片15元相比，還有更便宜的，只是原PO不懂。饕客網友認同且補充「一片15真的超盤，拿200元就可以去漁港吃到吐！」也有其他人更提供「黃昏市場」也能買到價格優惠又量多的鮭魚。如果想在爭鮮吃鮭魚吃到飽，不如去吃把費（Buffet）算了！」

網友建議，如果真的很想大啖新鮮鮭魚肉，可以去「南寮」，300元就能吃到吐，「黃昏市場」一盒10片裝只要100，想點多少爽吃。並私下透露，同樣30元，爭鮮本來有3片鮭魚，現在只有2片，真的別再說佛心了。

(中時電子報)