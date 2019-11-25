民眾黨不分區立委參選人蔡壁如今上廣播節目接受專訪，蔡壁如被問及台北市長柯文哲此次雖未選總統，但傳說有人號召總統票上照寫「柯文哲」，蔡壁如表示，不應鼓勵人家投廢票，但有時藉由2020多少張無效票，就可去往2024預估。對此，主持人黃暐瀚想起2004年總統大選，直言「廢票的數目，有時也將成為總統大選的勝敗關鍵」。

蔡壁如上廣播節目《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚專訪。蔡壁如表示，為了幫柯在下次大選保溫，民間柯粉發起在總統票上寫柯的名字，還可省下30元補助款。不過蔡說成熟的民主社會，不應鼓勵人家投廢票，但有時多少無效票，就知道多少人不滿，然後還有多少支持者，她想要預測2020，就能往2024預估這位「隱藏版總統候選人」。

黃暐瀚在臉書提及此事，他表示，這個動作，將使得死忠柯粉人數，獲得檢驗，若明年大選開出來，總統廢票有五十萬，甚至更多，2024柯文哲選不選，可以就此參考評估。他也提及2004年，扁蓮vs.連宋，最後阿扁只贏了兩萬五千票，當年廢票卻達到33萬。黃直言，廢票的數目，有時也將成為總統大選的勝敗關鍵。

(中時電子報)