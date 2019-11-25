11月24日舉行的香港區議會選舉，投票人數及投票率均創歷史新高，全日共有逾294萬人投票，較上屆總投票人數146.72萬人，多超過147萬人；投票率71.2％，較上屆全日的47.01％，高24.19個百分點。

香港信報報導，區議會的勢力分布在此次選舉後出現巨大變化，原本全部地區由建制派佔多數的局面，變為大部分地區由民主派主導。曾經是區議會最大黨的民建聯，本次派出181參選，僅21人當選，不過，民建聯黨主席李慧?成功擊敗對手。

其他建制派部分，工聯會派出62人，3人當選。自由黨有5席，經民聯有2席，實政圓桌1人當選，新民黨、公民力量未有人當選。

民主派方面大勝，民主黨派出99人，目前有89人當選。公民黨議席增長超過兩倍，有32席。新民主同盟20人參選，19人當選。工黨7人全部當選。原本無區議員的社民連，亦有2席當選，多名與民主派友好的政治素人也獲勝。

(工商 )