：「石頭說-王火本油畫創作個展」展期至2020年1月6日止，展覽地點在中友百貨A棟12F時尚藝廊，歡迎有興趣的民眾前往參觀。（馮惠宜攝）

「比起鑽石，我更喜歡路邊不起眼的石頭。」寫實派畫家王火本這樣說；從中國時報退休後專心作畫的他即日起在中友時尚藝廊展出油畫創作個展，畫作的主角全是「石頭」，在他畫作中，可以看到栩栩如生的各式石頭，雖然同樣是靜物畫作，但是在展出的作品中，看得出每一塊石頭的肌理、彷彿看得到石頭在呼吸，那映在石頭上的光影更是吸引觀看者的目光。

個性木訥寡言的王火本一談起最鍾愛的石頭畫作，彷彿打開話匣子般可以侃侃而談，聊再久都不覺得累，王老師說：「我比較喜歡路邊不起眼的石頭，因為它們比較有個性；對我來說，鑽石看起來都一樣，但是路邊的石頭，每一顆都不一樣，就好像我們說的庶民，很平凡，我畫石頭就是希望讓平凡變得不平凡、讓簡單變得不簡單，所以我要花比別人更多的時間來完成，一幅畫可能別人一天可以完成，我要畫一個月，並不是說我的畫功比別人差，而是我要表現的更多，如果我畫出來的東西跟別人一樣，那就沒有我的信念。」

王火本這次參與中友時尚藝廊的展出，也特別捐出一幅價值新台幣10萬元整的作品「熱食II」於本次展覽中進行義賣，義賣金額將全數捐贈給「財團法人瑪利亞社會福利基金會」，在歲末寒冬之際，希望能夠拋磚引玉，讓社會更多人關注弱勢團體，共同給予愛心與援助。

(中時 )