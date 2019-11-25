淡江大學運輸管理系教授張勝雄日前請辭交通部審查委員後，在臉書推動連署，希望推動交通建設審查法制化。交通部政務次長黃玉霖今日被問及連署一事，僅稱「我們都給予尊重」，同時以學者身分呼籲參與連署的學者應深入了解，勿全然接受誤解而來的資訊。

交通部選前狂推軌道政策，15日通過桃園鐵路地下化綜合規劃後，委員張勝雄認為現有審查模式已無太大意義，決定當場請辭，另有委員也對高鐵延伸屏東案的行政流程提出不滿。

張勝雄的連署書有3項訴求，包含：建立公開且制度化的審議機制、公開所有重大交通建設的報告與審議過程資訊、重新檢討台鐵「捷運化」、「立體化」政策。連署書上指，台鐵捷運化、立體化政策實施迄今，諸多缺失一一顯現，面對2050年台灣人口減少300萬，65歲以上的高齡者比例超過35%的社會環境，理應重新檢討因應對策。

黃玉霖表示，歷次審議過程，張委員曾經動議表決，交通部也尊重，張委員也提出很多建設性建言，有共識的部分也全部納入會議結論，並沒有張委員所謂的不尊重委員的情況。

黃玉霖透露，最近通過的軌道建設案，「絕大部分」是共識決通過，所有決議內容都經過在場所有委員逐字確認，這是交通部尊重開會、行政程序的一部分。

黃玉霖強調自己來自於學界，他以學者身分呼籲一些沒有參與開會、不了解開會過程跟內容，就說交通部違反程序的部分委員、學者，一定要深入了解會議的狀況、了解交通部堅守行政程序的情況再來下結論，不要因為有些沒有參與審議，也不是審議的專家學者因誤解來誤傳一些資訊，就全然接受，交通部歷次開會的行政程序都經得起考驗。

(中時 )