香港本屆區議會選舉結果大翻天，建制派全線淪陷，非建制派暫已取得超過360席。香港民主黨主席胡志偉指，是次選舉反映社會對立情況比以往加深，若當選者應付地區工作不理想，支持度可能逆轉。

胡志偉25日在電台節目中指出，今次選舉不是地區工作比併，而是香港人對未來政治選擇的選舉，雖然非建制派總得票上升，但地區得票比率並非有很大進帳，反映社會對立及撕裂比以往更壁壘分明，一定要認識了解背後的因素。

他預料多區的區議會將由民主派主導，期望透過區議會正副主席定期與政府部門首長會議等向政府施壓，希望政府把握今次機會，回應市民要求成立獨立調查委員會等訴求，否則是向「和平、理性、非暴力」解決問題的方法摑一巴，或會繼續出現政府口中的暴亂。

他又指，明白政治制度改革困難，但希望中央正視，如果仍珍惜一國兩制，無可避免要進行政治制度改革，以有效解決香港問題。

(中時 )