高巿副議長陸淑美生日 願下架民進黨 11:342019/11/25 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄巿議會副議長陸淑美過生日，同黨議員獻上蜂蜜蛋糕。（曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會副議長陸淑美過生日，許願全民下架民進黨。（曹明正攝） 高雄巿議會副議長陸淑美希望保持一顆「少女心」，年年過18歲生日。（曹明正攝） 高雄巿議會副議長陸淑美11月25日過生日，25日國民黨議員李亞築質詢結束，當主席陸淑美宣布休息10分鐘，同黨議員黃香菽、李亞築突然大喊生日快樂，議員蔡武宏端上插著「18」蠟燭的蜂蜜蛋糕進入議場，讓陸淑美又驚又喜。 在眾人的起哄下，陸淑美吹蠟燭，許下「全民下架民進黨、國民黨國會過半，以及大家身體健康、事事如意」3個願望。陸淑美事後透露，她是51年次出生，但她希望保持一顆「少女心」，所以年年過18歲生日。 (中時 ) #生日 #議員 #民進黨 #蠟燭 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳哥哭 全黨哭 04:102019/11/21 時論廣場 引孫子兵法 藍選情下場遭曝光 09:352019/11/21 政治 到高雄出席挺韓活動 張善政：蔡英文一定不能贏 17:002019/11/21 政治 羅智強：民進黨不分區名單 更爛 00:012019/11/22 政治 李正皓被嚇呆！驚爆國民黨將展開大清算 09:502019/11/22 政治 張亞中：國民黨的「重新啟動」已刻不容緩 17:052019/11/22 政治 盧轟綠廣告立委過半 席次已2／3 12:272019/11/23 政治 韓國瑜嗆民進黨鎖國 民進黨反嗆 13:082019/11/23 政治 民進黨聽到共諜就犯傻 04:102019/11/25 時論廣場 政黨認同度綠贏藍20％ 創近三年來最大差距 10:252019/11/25 政治 政治熱門新聞 韓蔡南投造勢空拍 網：沒有比較就沒有傷害 - 政治 蔡嘉義造勢 綠媒竟喊挺英破百萬人！網嚇到：見鬼了... - 政治 韓蔡誰贏？新黨竟爆出真實民調！ - 政治 隱而不報一個月！蔡政府驚傳在間諜案內角色不單純 - 政治 吳敦義策略奏效 韓粉看到謝龍介喊這三字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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