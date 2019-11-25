高雄巿議會副議長陸淑美過生日，許願全民下架民進黨。（曹明正攝）

高雄巿議會副議長陸淑美希望保持一顆「少女心」，年年過18歲生日。（曹明正攝）

高雄巿議會副議長陸淑美11月25日過生日，25日國民黨議員李亞築質詢結束，當主席陸淑美宣布休息10分鐘，同黨議員黃香菽、李亞築突然大喊生日快樂，議員蔡武宏端上插著「18」蠟燭的蜂蜜蛋糕進入議場，讓陸淑美又驚又喜。

在眾人的起哄下，陸淑美吹蠟燭，許下「全民下架民進黨、國民黨國會過半，以及大家身體健康、事事如意」3個願望。陸淑美事後透露，她是51年次出生，但她希望保持一顆「少女心」，所以年年過18歲生日。

(中時 )