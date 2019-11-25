民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長管碧玲、書記長李俊俋等黨團三長，今日於立法院民進黨團辦公室召開「反滲透法」記者會。柯建銘表示，本週四李俊俋將召開公聽會，週五院會將逕付二讀。現場柯建銘也喊出「朝野同行，國安共贏」，並呼籲朝野一起面對反滲透法案。但此法本會期會不會通過，柯建銘並未給出明確答案。

柯建銘表示，本屆立委任期，民進黨已完成至少550個法案，過程非常艱辛。特別是還處理了黨產條例、年改、年金、前瞻計畫等等。

柯建銘指出，一個法案的完成，全程約需兩年。柯建銘說，民進黨從來沒有停止思考中共代理人法，甚至早在5月31日已提出兩岸人民關係條例的修正案，但後來各黨陸續提出版本，因此有許多意見的衝突，導致遲遲未定案。

柯建銘說，針對反滲透法，目前各黨付委的版本有八個，包括兩岸代理人條例(即所謂代理人法)，當中有民進黨、時代力量的兩個版本，民進黨立委王定宇版本還有陳亭妃版本。另也有引進美國、澳洲經驗的管理專法(包含民進黨立委尤美女版及時代力量黨團版本)。另外還有王定宇所提的修遊說法版本。

柯建銘表示上週總預算已付委，民進黨隨即提出反滲透法案。柯建銘說，這個版本內容主要是針對境外勢力干預，確保國家安定，維護國家主權及秩序。

柯建銘指出，將會把版本提供給國民黨黨鞭及親民黨黨鞭參考，柯建銘說，此版本早前已給國民黨立委曾銘宗曾看過，也歡迎各黨共同來協商。

柯建銘說，國民黨所提名不分區立委名單中，曾出現邱毅，現在還有赴中退將吳斯懷等人在不分區名單內，難道國民黨都不擔心被外界扣上紅帽子嗎。

李俊俋表示，5月31日臨時會後，即開始研擬。甚至曾遠赴澳洲、美國研究相關法例。遲至現在才提出，是因為之前有總預算案和軍機採購預算案必須優先處理。

李俊俋說，目前法案和其他版本之家差異的重點為，1.不採登記制，2.對於敵對勢力有指示、委託的行為，加以限制。3.除國安五法外，補足其他相關法規漏洞，包含選罷法、公投法、遊說法等等。

李俊俋指出，國親兩黨一開始反對，但現在民進黨已提出版本，請大家可以來看看比較。李俊俋令表示，也請時代力量不要只有自己提版本才是版本，其他黨提出的版本就指責是打假球。

柯建銘說，民進黨在此版本也增加了自首條款，而此版本草案的主管機關為各部會。柯建銘也表示，本版本的條文上周已定案，與前天傳出澳洲共諜案無關。

(中時 )