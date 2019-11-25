一名自稱共諜的男子王立強近期接受澳洲媒體採訪披露他在台港進行的任務內容。不過其說法諸多可疑之處，從事情報工作35年的前軍情局副局長翁衍慶今天指出，他看就知道王立強就是為了尋求政治庇護的假案，這種人在大陸相當多，參加民運拍照之後出國，尋求他國政治庇護，說返國會被政治迫害，「見過太多這種案子。」

翁衍慶今天受國民黨邀請出席國民黨中央舉辦的記者會，翁衍慶強調自己過去沒涉及政治，沒參加什麼輔選，但這次之所以願意站出來講，是因為他不希望一個造假，只為尋求他國政治庇護的案子，造成台灣政治社會紛擾，他很愛台灣，高階將領退役之後也從未去過大陸。

翁衍慶說，王立強這種案例他看過很多，大陸那邊有很多人想要取得國外居留身份，所以踴躍參加民運，目的就是為了在民運現場拍張照，拿去其他國家，說如果回大陸會受到迫害，這一切都是假的，其實目的只是為了獲得政治庇護，「見過太多這種案子。」

翁衍慶判斷王立強並不是核心情報人員，最多最多就是中共的外圍人員，但可能他連外圍都不夠格。翁指出，王立強的說詞不符合情報工作常理，也不像他所理解的中共情報工作，說詞諸多破綻，比如他連總參改名為聯合參謀部情報局都搞不清楚。

翁衍慶說，核心情報員被指派出國任務，都會給予假身份，最忌諱就是一次提供多國假身份，因為一查就會穿幫，但王立強卻持有中國、香港、韓國三種護照；此外，也不可能讓他攜家帶眷出任務，更容易穿幫，且還要一次偽照三人身份，實在不可能。

且情報工作都是單線領導，一個情報員只會知道自己頂頭上司是誰，下面發展組織也是都要分別切割，任務都是專一，不可能有王立強所稱一次處理香港、台灣的任務。且中共相關單位的敘述他都搞錯，他自稱被背後是國科委的陸資公司吸收，但其實國科委是專門搜集高科技情報，發展中共軍武的，不介入他國政治，總參的任務也是滲透他國軍事設施，也跟政治無關，跟政治有關的單位其實是國安部、政治工作部聯絡局的工作。

翁衍慶也質疑，王立強有詐騙前科，中共會給他上億資金運用？不怕肉包子打狗，有去無回？且看王立強年紀輕輕，長相也是稚氣未脫，會派這種人來影響台港政治？翁衍慶說，情報工作也是會看對象，會派相應的人員去，要做到能影響政治的程度，「即使是我，可能都不夠格派去影響大陸政局。」

翁衍慶也提到，情報單位的紀律比其他任何單位都來得嚴格，中共過去多少間諜叛變投誠，有哪一個國家政府會公布的？如果真的掌握關鍵機密情報，接受投誠的國家肯定會盡全力保護。翁懷疑，其實澳洲政府也不信任王，王為了尋求庇護才去找媒體受訪。

(中時 )