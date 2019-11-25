油輪「北斗星號」涉嫌在公海販油，船隻滯留台中港接受調查。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

外籍油輪「北斗星號」涉嫌在公海賣柴油給北韓禁運船隻，檢方在今年9月間起訴涉案5人，「北斗星號」滯留台中港長達年餘接受調查。大陸籍船舶管事黃建威等5名涉案大陸、緬甸籍船長及船員等，25日到台中地院陳情高喊「司法不公、還我人權」，指稱他們只是來打工賺錢，未涉違法，要求法官盡速審理，讓他們早點回家。

蔡姓船東等人涉嫌去年1月間經營「海上加油站」，由蔡提供外籍油輪「北斗星號」在高雄港補給、台中港裝貨補柴油後，開往東海等公海，待大陸人士引介不明船隻到公海加油， 21次在販售柴油給不明船舶，販售金額高達17億元，遭聯合國拍到販售給北韓船隻，油輪自去年11月間即滯留台中港接受調查。

該案台中檢方在今年9月間偵結，將涉案的船東、船長及黃建威等5人，依偽造文書、違反商業會計法等罪起訴，並限制出境。

黃建威與船長、船員等5人25日到台中地院陳情，黃建威說，2個大陸籍及3個緬甸籍的成員，被限制出境，他們已6個月沒領薪水，不但自己吃喝有問題，家人沒人照顧、老婆吵著要離婚，而他們從去年11月9日扣留到現在，

說不好聽的就是「在船上等死」，船上連油都沒有，要是碰到颱風，只能聽天由命，一點辦法都沒有。

「我們只是過來打工，賺點辛苦錢而已！」黃建威很無奈地說，沒想到，竟然搞到這種，他被依偽造文書起訴，但是，那事是老闆的事，跟他們一點關係都沒有，但是限制他們出境，侵犯他們的人身自由，導致他們無法回家，希望法官能法開一面早點解決案子，早點讓他們回家。

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(中時 )