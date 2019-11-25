慢性發炎是癌症禍首，研究顯示，除了癌症以外，包括心臟病、糖尿病、憂鬱症、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。專家表示，長期慢性發炎，其實與飲食有關，垃圾食物會使得發炎指數升高，更容易滋養癌細胞壯大。

醫療網站《照護線上》報導，外科專科醫師白映俞指出，要減少身體發炎反應，日常飲食中應該避免下列5種食物：

1. 避免糖、高果玉米糖漿

包括各種手搖飲、糖果、餅乾、蛋糕、麵包等甜食或煙燻滷味、醬燒等鹹食，都加了不少糖在其中。當攝取過多果糖時，發炎指數會升高，而且恐導致肥胖、胰島素阻抗性、糖尿病、脂肪肝、癌症、慢性腎病等，可說是健康大敵。

2. 避免人工反式脂肪

有些人會在烤麵包時，加上俗稱「瑪琪琳」的人造奶油，這種人造奶油是氫化脂肪的人造反式脂肪，吃多了容易引起全身的發炎反應，減少血液中的好膽固醇，並影響動脈上皮細胞的功能，更容易讓人產生心血管疾病。

3. 避免加工肉品

包括香腸、培根、火腿、煙燻滷味、牛肉乾、豬肉乾等都是加工肉品，調理過程中會經歷持續的高溫，讓糖與蛋白質聚合，蛋白質除了失去正常功能，也將難以被代謝。目前與加工肉品最相關的疾病就是大腸癌，有研究指出，飲食中每增加10%的加工食品，死亡風險就增加14%。

4. 避免精緻碳水化合物

白麵條、白米飯、玉米榖片這類的精緻碳水化合物，升糖指數高，會讓身體某些發炎指數也跟著升高，而且精緻澱粉會移除大部分的纖維，恐讓腸道更容易發炎。

5. 避免過量的酒精

喝酒過量會迫使細菌毒素移出大腸，進入體內循環，會引發更多身體發炎反應，並破壞器官。

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(中時電子報)