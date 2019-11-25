◎十月就知情！蔡政府恐涉間諜案

王立強間諜案引發軒然大波，國民黨早上召開記者質疑外交部次長徐斯儉在本案角色不單純，市議員王鴻葳表示，因為他出現的訪問影片早在上個月28日即錄製，外交部顯然1個月前就知情。

◎總統票寫柯？蔡壁如：可估2024

民眾黨不分區立委參選人蔡壁如、高虹安25日上廣播節目接受專訪，主持人黃暐瀚問及，台北市長柯文哲此次雖未選總統，但傳說有人號召總統票上照寫「柯文哲」？蔡壁如說，我們不應鼓勵人家投廢票，但有時藉由2020多少張無效票，就可去往2024預估這位「隱藏版總統候選人」。

◎創首例！高檢署正副首長全是代理

台灣高檢署檢察長王添盛將於12月4日因70歲屆齡退休，法務部已批核由現任襄閱主任檢察官宋國業暫代；另據了解，高檢署主任檢察官呂丁旺則代理襄閱主任檢察官一職。創下高檢署檢察長、襄閱主任「正副首長」均「代理」的首例。

◎颱風又將生成 周四、五北部最冷

今天東北季風增強。氣象局指出，未來一周北臺灣整天偏涼，北部、東半部有局部短暫雨，周四、五(11/28、29)水氣增多，降雨擴大至北部平地。溫度方面，最冷時間落在周四、五，中部以北、東北部將下探至15、16度。氣象專家吳德榮說，周三、周四前後，菲律賓東方海面熱帶擾動發展機率很高，有機會生成今年第28號颱風「北冕」。

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(中時電子報)