前立委邱毅25日對台北市長柯文哲提出涉及誹謗及意圖使人不當選告訴，柯指出，深藍說他是綠的、深綠說他是紅的，「我們只是維持中道路線」，他只是講出大家的想法，就比較白目講出來，大家心裡面都是這樣想。

邱毅名列新黨不分區立委首位，柯文哲日前公開稱「邱毅看起來就很像是共產黨提名的，可見國台辦應該對這國民黨、新黨的控制力很不錯。」

新黨今早由律師陳麗玲及發言人王炳忠，協同邱毅分別以新黨及邱毅名義對柯文哲提告。

柯文哲對此回應，深藍說他是綠的，深綠說他是紅的，我們只是維持中道路線，他覺得中美對抗局勢、緊張兩岸關係，還是維持中道路線，才符合台灣最大利益。

他進一步解釋，故事是這樣，一開始國民黨不分區立委出來被罵翻，我們內部也討論，就選票考量，哪些人有票、哪些人沒票，每個人都曉得，第一次國民黨提出不分區名單，就覺得很驚訝，那個會被罵翻怎還提出來，雖然有做出一些修正，但也是改不多，國民黨做出對他不利的事情，我們就在想說，後面是誰在影響？

柯文哲說，邱毅就更有趣，一下子在國民黨、一下子在新黨，可以同時影響國民黨跟新黨的幕後老闆，猜也猜得到，他也只是講出大家想法，就比較白目講出來，大家心裡面都是這樣想。

面對邱毅指控意圖使人不當選，柯文哲則強調，他只是比較老實。

(中時 )