張善政舉行育兒政策發布記者會。（趙雙傑攝）

張善政今說明生育政策。(張善政臉書擷圖)

蔡英文總統22日宣布「0-6歲國家跟你一起養政策」。國民黨總統參選人韓國瑜所屬國政顧問團上也公布「0-6歲國家幫忙養政策」，兩項政策名稱雷同，國民黨副總統參選人張善政上午批評，蔡陣營學到0.1套而不是半套，其內容百分之百抄襲。

韓國瑜陣營上午舉行「0-6歲國家幫忙養政策」記者，主軸是用570億元搭建人才高鐵，宣示民眾可以放心生，國家將提供生育0到6歲育嬰養育補助費，其中生育第1胎補助3萬元，第2胎起出生即補助6萬元，並且不論胎別，每年補助6萬元，直到滿6歲。

前教長吳清基表示，下一代是國安問題，不止是台灣將來會缺工，沒有經濟競爭力，老人家沒有人照護，長照等都是國家的困難，所以提出國民教育向下延伸到5歲，這是世界共同發展趨勢在隔壁的日本韓國，泰國跟馬來西亞，早就延伸到3歲4歲，所以從5歲向下延伸，目前5歲幼兒入園率達到96.87％，所以將來師資、設備、空間沒有問題，經費也沒有問題，因為在他當部長時5歲已免學費，所以政策義務化品質會更好。

國政顧問團馮燕教授表示，「0~6歲666」的目樣是第一胎補助3萬元，第2胎給予6萬元生育補助，且每胎每年都有6萬元養育費，直到6歲。政策內涵是托育津貼要多元化，希望家長有選擇權不覺委屈，現在有些縣市是2500元，有些是3000元、5000元，大家變成沒有選擇，韓陣營認為應該要思考多些，讓家長找到公平方式，重點是全面鼓勵生第2胎，而這種方式在新加坡法國都行之多年。

國政顧問團陳芬苓教授表示，調查顯示現金補助對男性有感率高，但對女性而言則是一半一半，希望生育政策未來可以升級一鄉鎮一親子館，成為育兒中心，協助父母就業，希望女性多生育照顧不離職，一邊保有職場還可兼顧工作。

張善政則說，政策明年520韓上任後實施，預估預算尖峰，預算要再增570億元，不要肓腸高鐵，而是用570億搭建人才高鐵，幼兒0~6歲國家幫忙養，讓年輕人不怕養育子孫。

他並說，如果蔡總統現在想到這是好政策，為什麼就任沒有提出來，只知道端出一例一休惡法，看到有牛肉的東西看到馬上拿香跟著拜，到了第4年要選擇端出這些的東西，明年當選，天知道會不會實施，因為已經第2任了，他並批評，有壓力才端出這些東西，表示蔡沒有腦袋想出這些政策，都是「看別人的」；學0.1套，不是半套，就是百分之百抄襲。

針對財源問題，張善政並不擔心，他逐算逐年增加到最高每年570億元，「把前瞻檢討一下都夠了」。

(中時 )