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曾在2004年12月9日火箭主場迎戰馬刺隊之戰最後35秒連得13分，幫助球隊逆轉獲勝的麥格瑞迪，這一戰奠定了麥格瑞迪在NBA的地位。獨行俠東契奇今天在與火箭之戰狂得41分、10助攻，成為NBA近35年來第四人，一顆超級巨星冉冉升起。麥格瑞迪在受訪時稱讚東契奇已是聯盟第一控衛。

《ESPN》先前曾在報導中認為東契奇是「跨時代超級巨星」，已入選名人堂的麥格瑞迪對此深感認同，在參加《the Jump》節目時表示，東契奇已從勇士史提芬柯瑞的手中接下棒子，成為當今NBA最強大的控球後衛。

麥格瑞迪說，「我真的很喜歡這位小朋友，他擁有絕佳的打球節奏，而且非常有效率，幾乎無所不能，我覺得在柯瑞受傷無法上場的時候，東契奇是當之無愧的第一控衛。」

東契奇今天在率領獨行俠擊敗火箭之後表示，「前輩麥格瑞迪的那番話鼓舞著我，我看過他以往不少打球影片，他是一位令人難以置信的超級球員，感謝他的稱讚。」

(中時電子報)