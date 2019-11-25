參加本屆香港區議會選舉的建制派大將、立法會議員何君堯，在其選區慘輸民主黨的盧俊宇約1,200票；另外，被視為一級戰區的民建聯主席李慧 對上泛民派的「長毛」梁國雄，李慧?以贏對手300多票驚險過關。

香港信報報導，根據票站初步開票結果，何君堯25日凌晨宣布在屯門樂翠選區落敗，得票2,278票；同區民主黨盧俊宇得到3,474票。

何君堯在社交網站個人網頁宣布競選區議會落敗，表示很遺憾，「今年非常，選舉非常，結果也異常！」他又說本次選舉雖然比上屆增加近600票，但仍輸給對手盧俊宇近1,200票。

在該選區當選的盧俊宇表示，勝選是民主運動之始，未達到五大訴求真普選，一日都不能自滿，不能辜負抗爭者。他強調，此刻最關心理大校園內留守的學生。

另外，在土瓜灣北選區，李慧?得到1,881票勝選，梁國雄得到1,538票。梁國雄為選舉失利道歉，稱令選民失望，但會繼續抗爭。他表示，香港人以七成投票率向全世界表明，反對特首林鄭月娥的管治及反對警察暴力，選舉結果也證明政府認受性等於零。

(工商 )